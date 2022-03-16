МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев предлагает ввести государственное регулирование цен на бензин, продукты питания, стройматериалы и другие товары. Эксперт объяснил, почему люди бросились скупать всё подряд

Депутат от "Единой России" направил законопроект на заключение в правительство. Список товаров, в отношении которых вводится госрегулирование цен, будет определять кабмин.

"В законопроекте речь идет о том, что в период действия санкций или ограничительных мер правительство будет вправе устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые и иные товары", — рассказал Гутенев РИА Новости.

В их число таких товаров входят:

продукты питания;

детские товары (в том числе питание);

бензин, дизельное топливо;

строительные материалы;

металлы и металлоконструкции;

минеральные удобрения;

запчасти;

сельскохозяйственная техника;

бытовая химия;

зоотовары;

другие товары

Если проект будет одобрен, правительство также сможет регулировать оптовые или розничные торговые надбавки.

Гутенев уточнил, что слово "другие" делает перечень открытым и позволяет менять и дополнять его в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что не поддерживает всеобщее регулирование цен и считает, что при разумном применении предложенного им инструмента дефицита товаров на рынке возникать не должно. По мнению депутата, кабмин должен быть заинтересован в скорейшем принятии законопроекта.

"Считаю, что данный законопроект не дает никаких предпосылок для того, чтобы был отрицательный результат. Но теоретически он, конечно же, возможен, все зависит от того, как правительство воспользуется предоставляемыми ему полномочиями", — уточнил он.

Автор инициативы считает, что разработанные им меры поддержат рост производства и помогут сохранить рабочие места. Он подчеркивает, что для максимально позитивного результата "ни в коем случае нельзя завышать цены и позволять особо жадным представителям бизнеса паразитировать на текущей ситуации".