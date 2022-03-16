ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — ПРАЙМ. Ресторан, где готовят бургеры с олениной, открылся в Анадыре, заведение может вырасти в арктическую сеть, сообщил глава Чукотки Роман Копин. Собянин выделил гранты для российских сетей быстрого питания

"В Анадыре открылась новая точка общественного питания — Hargin Burger. Замена Макдональдс по-чукотски. Может быть, вырастет в свою сеть, чукотскую, арктическую. Видел в меню бургер с олениной", — написал Копин в своём Telegram-канале.

По данным правительства Чукотки, сейчас в меню представлены гамбургеры, бургеры, буритто, шаурма и различные напитки. Цены — от 170 до 450 рублей.