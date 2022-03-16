МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировал цены на товары первой необходимости, сообщает компания. ФАС зафиксировала рост цен на металлопродукцию в первом квартале

ФАС 5 марта сообщила, что запросила у "Детского мира" информацию, в том числе о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году, для проверки обоснованности роста цен на детские товары.

"ГК "Детский мир", мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, установил максимально доступные розничные цены на товары первой необходимости, включая детское питание, подгузники, а также детскую одежду и обувь", — говорится в сообщении компании.

В перечень товаров, на которые зафиксированы цены, вошли детское питание (каши, пюре, смеси, молоко, творог); товары детской гигиены (подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, мыло, зубная паста); принадлежности для кормления (бутылочки и пустышки); а также зимние и демисезонные ботинки, кроссовки, туфли, комбинезоны, боди, куртки, футболки, брюки, толстовки, блузки.

В общей сложности список товаров первой необходимости включает около 90 артикулов из ассортимента магазина.

Компания добавляет, что в магазинах сети имеется достаточный запас товаров первой необходимости, а поставки осуществляются в соответствии с планом.

"Детский мир" находится в постоянном контакте с поставщиками и делает все необходимое, чтобы наши покупатели были обеспечены качественными товарами первой необходимости в достаточных объемах и по максимально доступным ценам. Мы готовы к продуктивному диалогу со всеми нашими действующими партнерами и к расширению сотрудничества", — прокомментировала гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.