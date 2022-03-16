МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для их выпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "Детский мир" зафиксировал цены на товары первой необходимости

"Сейчас в России существует более 15 предприятий, выпускающих женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники. Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита", — рассказали в министерстве.

Ранее в маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники. Также россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах.

"Вымывание" товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой. Недостатка продукции в торговых точках можно избежать, совершая покупки в рамках своих привычных планов и не стараясь интенсивно запастись впрок", — пояснили в министерстве.