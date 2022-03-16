МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки регионов получил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности

Он подчеркнул необходимость исключить ручного вмешательства в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения.

Он также призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок. Это приведет к снижению цен.

Новость дополняется