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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220316/836395871.html
Путин поручил отслеживать ситуацию с ценами в России
Потребрынок
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки регионов получил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Он подчеркнул... ПРАЙМ, 16.03.2022
потребрынок, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки регионов получил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке.
Он подчеркнул необходимость исключить ручного вмешательства в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения.
Он также призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок. Это приведет к снижению цен.
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