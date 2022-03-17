ФАС проверяет цепочку поставок сахара для предотвращения задержек в отгрузках этого товара
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек отгрузок, сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников", — говорится в сообщении.
Служба отмечает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями".
"ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы будут передаваться органам Прокуратуры Российской Федерации для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования", — отметили в службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов поручил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке, а главам регионов — проводить мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарства, медизделия и наличия их в продаже.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220317/836401477.html