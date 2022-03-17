МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержек отгрузок, сообщает пресс-служба ведомства. "Магнит" увеличил объемы фасовки сахара более чем в 20 раз

"По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников", — говорится в сообщении.

Служба отмечает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями".

"ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы будут передаваться органам Прокуратуры Российской Федерации для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования", — отметили в службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов поручил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке, а главам регионов — проводить мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарства, медизделия и наличия их в продаже.