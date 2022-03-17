МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Часть российских производителей сахара начала переходить на цены за свою продукцию в долларах, пишет газета "Известия". В России нашли способ поддержки нефтяной отрасли

С такой практикой уже столкнулись производители продуктов питания, говорится в письме ассоциации "Русбренд", направленном в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как говорится в документе, по новым условиям покупателям предлагается расплачиваться за сахар в том числе в рублях, но по действующему курсу на американской доллар в день отгрузки.

Юристы отмечают, что устанавливать цены можно в любых единицах, в том числе в условных, но на это должны согласиться обе стороны договора.

Организация просит ФАС оценить ситуацию и принять меры. В "Русбренд" входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты на территории РФ.

В письме отмечается, что производители сахара грозят остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток.

Другая жалоба компаний — на рост цен. Стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров со стороны производителей.