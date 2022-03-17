Известия: ФАС получило жалобы на производителей сахара за цены в долларах
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Часть российских производителей сахара начала переходить на цены за свою продукцию в долларах, пишет газета "Известия".
С такой практикой уже столкнулись производители продуктов питания, говорится в письме ассоциации "Русбренд", направленном в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Как говорится в документе, по новым условиям покупателям предлагается расплачиваться за сахар в том числе в рублях, но по действующему курсу на американской доллар в день отгрузки.
Юристы отмечают, что устанавливать цены можно в любых единицах, в том числе в условных, но на это должны согласиться обе стороны договора.
Организация просит ФАС оценить ситуацию и принять меры. В "Русбренд" входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты на территории РФ.
В письме отмечается, что производители сахара грозят остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток.
Другая жалоба компаний — на рост цен. Стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров со стороны производителей.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220317/836402145.html