МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ из-за резкого роста цен на сахар проводит антикартельные проверки крупнейших его производителей, сообщает служба. ФАС проверяет участников рынка сахара

"ФАС вышла на антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что внеплановые выездные проверки проходят в отношении таких компаний, как "Cоюз сахаропроизводителей России", "Группа Компаний "Русагро", "Русагро-Центр", "Продимекс", "ГК Доминант", "Торговый Дом "Доминант" и "ЧеховСахар".

Добавляется, что выводы о наличии либо об отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверок и анализа всей полученной информации.

Ранее ФАС также сообщил, что проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.