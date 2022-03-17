Минсельхоз исключил привязку цен на сахар к валюте
Минсельхоз РФ: практика привязки цен на сахар к иностранным валютам в РФ не применяется
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ.Цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но такая привязка существовала раньше, и теперь поставщики пересматривают эти договора, сообщает в своем Telegram-канале Минсельхоз РФ.
"В настоящее время практика привязки цены поставки сахара к иностранным валютам на рынке не применяется. При этом в предыдущие годы такие условия по обоюдному согласию сторон предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что данная практика полностью соответствует Гражданскому кодексу РФ и "традиционно отвечала интересам покупателей в условиях стабильности курсов валют". "Следует отметить, что в текущей ситуации поставщики и покупатели уже проводят работу по изменению условий таких договоров", — добавляют в Минсельхозе.