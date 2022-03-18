МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Популярные модели техники Samsung в российских онлайн-магазинах за три недели подорожали на 12-42%, за этот же период цена на самые продаваемые телефоны Xiaomi поднялась на 12-24%, следует из исследования рынка, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого есть у РИА Новости. Суд отменил решение о запрете продавать в России смартфоны с Samsung Рау

Анализ проводился на основе средних цен на самые популярные модели гаджетов компаний в онлайн-магазинах России. Сравнивались показатели за 15 марта и 23 февраля.

"Цены на китайскую электронику выросли. Например, смартфон Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB подорожал на 24% (средняя цена в России на 15 марта составляет 29 тысяч рублей). Это связано с двумя вещами: во-первых, с нарушенными логистическими цепочками. Во-вторых, с изменившимся курсом валюты: рубль снизился не только относительно доллара, но и относительно юаня", — прокомментировали исследование в Price.ru.

Также сильно подорожала модель Redmi 9A 2/32Gb, цена которой выросла на 21% и составила 9,4 тысячи рублей. Мене всего из телефонов Xiaomi — на 12% — подорожала модель Poco M3 Pro 128GB, 15 марта она стоила 20,8 тысячи рублей.

Среди телефонов Samsung более всего — на 42% — подорожали Galaxy A52 128GB, 15 марта они стоили 32,2 тысячи рублей, а также Galaxy A52 256GB, цена которых выросла на 39% и достигла 36,7 тысячи рублей. Менее всего — на 12% — из телефонов компании подорожала модель Galaxy S22 Ultra 256Gb, ее цена 15 марта составляла 140,6 тысячи рублей.

Среди планшетов Samsung наибольший рост за три недели показал Galaxy Tab A7 Lite 64GB — его цена за три недели увеличилась на 53% и составила 21 тысячу рублей. Менее всего — на 12% — подорожал планшет Galaxy Tab A 8.0, цена на который выросла до 12,5 тысячи рублей.

Ранее в марте Samsung подтвердила РИА Новости, что прекращает свои поставки в Россию на фоне текущих геополитических событий.