МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%, участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%, сообщает газета "Комменсант". Росстат рассказал о недельном подорожании продуктов в России

Добавляется, что производители яиц на заседании совета директоров "Росптицесоюза" 14 марта решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей, пишет газета со ссылкой на нескольких участников встречи.

Издание сообщает, что Минсельхоз РФ подтвердил, что сейчас птицеводческая отрасль работает в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма. В министерстве рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов. Сообщается, что уже некоторые ритейлеры, в том числе X5 Group, начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. Компании уточняют, что будут рассматривать обращения с точки зрения обоснованности повышения цен. В "Ленте" заявили, что не получали таких уведомлений.

Обычно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля, отмечает источник газеты из числа ритейлеров, однако в этом году, по его словам, повышение началось за полтора месяца и сейчас цены уже выросли на 15-25% в зависимости от категории. Он также предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на величину до 30–40%. Назван наиболее подорожавший продукт из "борщевого набора"

Источник издания из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории, что связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют.

Резкий рост цен на многие базовые товары оказывает серьезное давление на платежеспособный спрос, из-за чего производителям яиц грозит заметное сокращение спроса, пишет газета со ссылкой на участников заседания совета директоров "Росптицесоюза". Один из участников также добавил, что в качестве "антикризисного продукта" ряд птицефабрик решили поставлять яйца на бугорчатой подкладке по 30 штук. "Фасовка может удешевить продукцию", — приводятся в сообщении слова одного из участников.