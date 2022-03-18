МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. С конца февраля часть поставщиков одного из крупнейших российских ретейлеров — X5 Group (включает сети "Перекресток" и "Пятерочка") стали отказываться от проведения промоакций своих товаров, предусматривающих скидки на продукцию, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Отпечается, что большая часть компаний-поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а говорят торговым сетям о том, что "хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом".

В X5 Group добавили, что предоставление в торговых точках скидок с цены товара возможно только при согласовании такого мероприятия с компанией-поставщиком.

Как рассказал представитель "Азбуки вкуса", сеть столкнулась со схожей ситуацией, но посетители не заметят отмены скидок, так как доля ценового промо у ретейлера не превышает пяти процентов.

Что касается сети супермаркетов "Верный", то там сообщили, что за последнее время от промоакций отказались около трети поставщиков. Представитель ретейлера объяснил это решение повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов, а также нарушением логистических цепочек: они приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов.