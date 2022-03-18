МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ажиотаж россиян вокруг продовольствия в магазинах носит исключительно эмоциональный характер, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков не смог ответить на вопрос о возможных уровнях инфляции

"Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный", — сказал Песков.

По его словам, Минпромторг РФ "работает великолепно".

Пресс-секретарь главы государства напомнил ситуацию в 2020 году, вызванную пандемией коронавируса: тогда наблюдался ажиотажный спрос на потребительские товары, в частности на гречку, однако опасения не оправдались.

Сейчас тоже нет абсолютно никакой необходимости бежать в магазин и скупать гречку, сахар и туалетную бумагу, подчеркнул представитель Кремля. Он также сообщил об отсутствии у властей определенной позиции по вопросу введения госмонополии на сахар.

"Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар", — сказал он.