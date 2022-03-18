МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России в тренде ухода иностранного фастфуда, как например, McDonald's, но не может этого сделать из-за соглашений о франшизе, следует из слов президента компании Restaurant Brands International (RBI) Дэвида Шира. Владелец KFC приостанавливает работу 70 ресторанов в России

"Мы связались с основным оператором бизнеса (в России — ред.) и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать", — приводятся его слова в сообщении на сайте компании.

Шир разъяснил, что при формировании соглашения о франшизе существуют долгосрочные обязательства и ответственность за совместное развитие бизнеса, и у компании "нет никаких юридических положений, которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор, позволить любому из партнеров просто уйти или аннулировать все соглашение".

"Хотим ли мы немедленно приостановить всю деятельность Burger King в России?— Да. Можем ли мы сегодня приостановить работу?— Нет", — подытожил Шир.

Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%. При этом компания ранее приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг, цепочку поставок, одобрение новых инвестиций.

RBI была образована в 2014 году в результате слияния Burger King и канадской Tim Hortons. Сеть насчитывает почти 27,7 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.