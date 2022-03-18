МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские производители сахара работают в условиях роста себестоимости производства, поэтому инфляционных рисков избежать нельзя, но власти будут ограничивать цены, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия 24". Песков не советует скупать гречку и сахар

"Российские производители работают в условиях постоянного повышения себестоимости, это не может не отражаться на розничных ценах. Исключать инфляционных рисков нельзя, но тем не менее будем работать над их минимизацией", — сказал он.

Патрушев отметил, что правительством уже принят целый ряд решений, которые позволяют сдержать рост цен и сохранить доступность продуктов для людей. Отгрузки сахара идут без перебоев, все заводы работают в круглосуточном режиме, отметили в ведомстве.

Минсельхоз рассчитывает также, что в этом году в стране будет хороший урожай сахарной свеклы. Это связано с тем, что посевные площади под сахар в стране будут расширены. Поэтому продукта хватит не только на Россию, но и на страны ЕАЭС, отметил Патрушев.

"Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", — заявил он.