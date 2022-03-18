МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет, заявил РИА Новости вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.

"Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся",- заверил он.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о подорожании офисной бумаги на 300%. Фролов назвал их "абсолютно беспочвенными". "По сути, это настоящий фейк", — сказал он.

По его словам, из-за санкционного давления лишь одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство. Песков не советует скупать гречку и сахар

"Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", — комментирует Фролов.

По его мнению, стоимость офисной бумаги резко возрастет лишь в том случае, если "цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы". "Но увеличение их на 300% — это, уверен, перебор", — подчеркнул эксперт.

Все возникающие сегодня трудности, по его словам, вполне решаемы. "Среди дружественных нам государств предостаточно тех, кто производит нужные для целлюлозно-бумажной продукции и химикаты, и оборудование, и комплектующие для него. Это и Китай, и Индия, например, не говоря уже о странах ЕАЭС", — пояснил он.

"Важно как можно оперативнее решить все логистические проблемы. Доставка – вот, повторю, что сейчас самое главное", — заключил Фролов.