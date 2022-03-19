МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе по ограничению наценок, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве. Российские ритейлеры ограничивают наценки на ряд продуктов

"Московское УФАС России совместно с Департаментом торговли и услуг правительства Москвы провело ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями… По итогам совещаний торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе добровольного ограничения надбавок", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что торговые сети самостоятельно определяют позиции, период и предельный размер наценки. Ранее такую инициативу поддержали "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик".

"Мы благодарим московских ритейлеров, поддержавших инициативу для повышения доступности продовольственных товаров в столице. В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию", — приводятся на сайте слова руководителя московского УФАС Екатерины Соловьевой.