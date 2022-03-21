МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает гендиректор компании Майлз Харрелл. Американская компания Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

"Нашим первым шагом… было обеспечение безопасности команды в России, и нашим приоритетом в этом процессе по-прежнему остается правильное поведение наших людей. Затем мы приостановили отгрузку продукции в Россию, пока мы оценивали влияние экономических санкций и обсуждали наши долгосрочные планы с нашими клиентами и партнером по совместному предприятию. После тщательного рассмотрения последствий для наших людей и наших долгосрочных планов на российском рынке мы теперь закроем наш офис в Москве, по возможности переведем персонал и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood", — говорится в заявлении гендиректора, опубликованном на сайте компании.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.