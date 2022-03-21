МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока в магазины из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на двух ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.

Они отметили, что на сегодняшний день на рынке фиксируется дефицит тетрапака и картона, а также есть сложности с закупкой упаковочной пленки.

В нынешних условиях компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков — вплоть до бидонов, сообщил изданию один из крупных производителей, работающих с торговыми сетями. Представитель "Вкусвилла" подтвердил, что компания ожидает трудности с поставками упаковки из тетрапака и пьюрпака и уже начала тестировать отечественные аналоги.

Альтернативных поставщиков упаковочного материала ищут и в X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), хотя пока перебоев с поставками компания не заметила, сообщил представитель группы. В Минсельхозе газете рассказали, что собрали с участников рынка данные о потребностях в различных видах упаковки и передали их в Минпромторг. Представитель ведомства подтвердил повышенный спрос на молочную упаковку, но заверил, что у производителей есть запасы сырья и материалов.

Отмечается, что нехватка упаковочных материалов уже привела к росту цен: транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка — на 100%, картонные пачки для соли — на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка — на 89%, приводит издание данные "Руспродсоюза".