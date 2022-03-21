МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти РФ будут работать по снижению конечных цен на продовольствие с транспортными компаниями и таможней. Об этом рассказал сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания, посвященного ситуации на потребительском рынке Приморского края. Российским экспортерам помогут найти зарубежных покупателей

"Мы по всей цепочке, касающейся и транспорта, и таможни, и логистики будем работать на снижение конечных цен", — сказал Трутнев.

Динамичный рост цен наблюдается на ряд продовольственных позиций в Приморье, с крупными компаниями-производителями будет заключено соглашение о том, чтобы они ограничили рост цен в течение года, добавил он.

"Мы сегодня смотрели ситуацию на потребительском рынке в Приморье. По ряду позиций, прежде всего, продовольственных наблюдается рост цен достаточно такой динамичный. Но если говорить о причинах этого роста цен, то они связаны скорее с обеспокоенностью людей и ожиданием того, что станет дороже или не хватит. Мы договорились о чём? Во-первых, всего нам хватит, во всяком случае, всего, что мы производим на территории Российской Федерации, на территории Дальнего Востока", — отметил Трутнев.

По его словам, министерство сельского хозяйства подготовит в течение 2-3 дней общий баланс и просто расскажет, сколько производится по всем основным жизненно важным продуктам питания, сколько производится продуктов, сколько потребляется, чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить.

"Второе — с крупными компаниями-производителями надо заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года. Можно вместе собрать и производителей удобрений, и производителей горючего, и вот таким триумвиратом принять решение о том, чтобы не было резкого роста цен. Мы об этом тоже с министерством промышленности, министерством сельского хозяйства договорились", — отметил полпред.

Он рассказал, что на сегодняшний день объём производства удобрений, объём производства горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства.

"Позволяет сдерживать цены на необходимом уровне. В ряде случаев даже есть возможность их снижать. Что касается производства продуктов питания, то, собственно говоря, вот базой как раз является подготовка к посевной, наличие нормальных цен на топливо, на удобрения. Это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильны", — добавил Трутнев.