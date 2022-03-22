МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, на три месяца зафиксировал цены на отдельные позиции одежды и обуви на уровне января. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ритейлер "Технопарк-Центр" зафиксировал цены на ряд товаров

Ранее в связи с поступившими обращениями граждан ФАС направила в группу компаний "Детский мир" запрос с требованием предоставить необходимые для анализа обоснованности роста цен данные. "Служба обратила внимание ритейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", — говорится в сообщении.

"По результатам ряда совещаний "Детский мир" проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года", — сообщило ведомство, добавив, что компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

На минувшей неделе "Детский мир" после проверки ФАС России зафиксировал цены на порядка 90 товаров первой необходимости, включая детское питание, товары детской гигиены, принадлежности для кормления.