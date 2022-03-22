Роспотребнадзор советует не закупать впрок сахар и крупы из-за опасной пищевой моли
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор советует не покупать впрок крупы, сахар, муку и макароны, чтобы обезопасить себя от серьезного вредителя — пищевой моли (южная амбарной огневки), сообщила пресс-служба ведомства.
"Южная амбарная огнёвка является опасным вредителем зерновых запасов пшеницы, кукурузы, ржи, риса, пшена и продуктов их переработки, кондитерских изделий, особенно шоколадных конфет и пряностей, а также обрушенных семян подсолнечника, сои, толокна, какао, ядер миндаля и орехов, сушёных овощей и фруктов, лекарственного сырья и т. д. Кроме уничтожения запасов, гусеницы южной амбарной огнёвки засоряют их своими выделениями, распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы", — говорится в сообщении.
Как указывает ведомство, из-за угрозы от пищевой моли не стоит хранить продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия.
Если насекомое уже появилось в доме, нужно проверить все продукты, все заражённые — сначала по возможности проморозить, а затем выбросить. Места, где обнаружены бабочки и гусеницы огневки, надо тщательно очистить, промыть с мылом, проветрить и просушить.
Для борьбы с пищевой молью можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, подчеркнули в пресс-службе.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220322/836459319.html