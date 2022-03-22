МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор советует не покупать впрок крупы, сахар, муку и макароны, чтобы обезопасить себя от серьезного вредителя — пищевой моли (южная амбарной огневки), сообщила пресс-служба ведомства. В МИД Греции предупредили о дефиците пшеницы и зерновых в ЕС

"Южная амбарная огнёвка является опасным вредителем зерновых запасов пшеницы, кукурузы, ржи, риса, пшена и продуктов их переработки, кондитерских изделий, особенно шоколадных конфет и пряностей, а также обрушенных семян подсолнечника, сои, толокна, какао, ядер миндаля и орехов, сушёных овощей и фруктов, лекарственного сырья и т. д. Кроме уничтожения запасов, гусеницы южной амбарной огнёвки засоряют их своими выделениями, распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы", — говорится в сообщении.

Как указывает ведомство, из-за угрозы от пищевой моли не стоит хранить продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия.

Если насекомое уже появилось в доме, нужно проверить все продукты, все заражённые — сначала по возможности проморозить, а затем выбросить. Места, где обнаружены бабочки и гусеницы огневки, надо тщательно очистить, промыть с мылом, проветрить и просушить.

Для борьбы с пищевой молью можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, подчеркнули в пресс-службе.