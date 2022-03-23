МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Альтернативой офисной бумаге и бумаге для кассовых аппаратов может стать бумажная продукция из конопли, льна и мискантуса, сказал РИА Новости эксперт рабочей группы EcoNet НТИ Михаил Иванов. ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу

Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в связи с появившимися жалобами граждан на ее резкое подорожание в магазинах страны.

Эксперт отмечает, что перспективным — с точки зрения возможности заменить офисную бумагу и бумагу для кассовых аппаратов — становится "производство бумажной продукции из конопли, льна и мискантуса". Среди основных преимуществ альтернатив Иванов выделяет высокую урожайность, использование меньшего количества химических веществ при обработке, вторичную переработку (до 8 раз), прочность и долговечность.

По словам эксперта, рост цен на офисную бумагу связан с поставками и стоимостью химикатов, которые закупались за рубежом. "При этом проблем с древесиной в стране нет. Те же вопросы будут возникать в дальнейшем и с макулатурой, с картонной и бумажной упаковкой", — объясняет Иванов.

Он уточняет, что для развития альтернативного сегмента производства бумажной продукции необходима государственная поддержка и государственный запрос, который пока не появился.