БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу в настоящее время не грозит дефицит продовольствия, заявила Еврокомиссия (ЕК). В ЕС готовят новые нормы заполняемости газохранилищ

Регион в значительной степени может самостоятельно обеспечить себя многими видами сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении ведомства.

Однако европейские фермеры могут столкнуться с рядом проблем в связи с тем, что ЕС является нетто-импортером таких продуктов, как, например, кормовой белок. Кроме того, аграрии сталкиваются с высокими затратами на удобрения и ископаемые виды топлива. Всё это "создает производственные проблемы для фермеров и рискует подстегнуть цены на продовольствие", сообщает ЕК.

На этом фоне Еврокомиссия одобрила пакет поддержки в размере 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей Евросоюза, наиболее пострадавших из-за ситуации на Украине.