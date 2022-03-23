МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Складские запасы самых востребованных непродовольственных товаров в России возвращаются к норме, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом. Путин поручил следить за ситуацией в торговых сетях

Так, в отношении средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев торговли. Иностранные производители не намерены останавливать производство, российские предприятия также обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции, сообщил Мантуров.

Складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на срок от полутора до трех месяцев; запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост цен на эти товары, добавил министр.

"Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев", — пояснил он и добавил, что импортные компоненты и усложнение логистики повышают себестоимость, но имеющиеся у производителей запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать этот рост. Россиян призвали не запасаться лекарствами

Вместе с тем Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса в России на одежду и обувь. На фоне объективного роста цен на импорт и приостановку продаж некоторых брендов, хорошие преимущества получают российские швейные производства, отметил глава ведомства. По его словам, министерство намерено всесторонне помогать российским производствам и брендам, специализирующимся на одежде и обуви.

"Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды", — заявил Мантуров.

В целом, заявления о приостановке деятельности ряда иностранных брендов пока не оказали серьезного влияния на российский рынок, об однозначном уходе сообщили лишь единицы, подытожил министр.