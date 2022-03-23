МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов рассказал об угрозе остановки одного из крупнейших в России производителей рыбных консервов. Причина кроется в резком росте цен на сырье из-за курса валют.

"Сейчас российские заводы вынуждены конкурировать с иностранцами за российское же рыбное сырье. Рыбоперерабатывающая отрасль находится в принципиально иных условиях по сравнению с рыбодобывающими компаниями. Рыбаки несут расходы в рублях, а доходы получают в валюте, так как отправляют рыбу на экспорт", — объяснил собеседник агентства.

Такая ситуация уже привела к дефициту рыбы на внутреннем рынке. Ситуация затрагивает все российские рыбоперерабатывающие заводы и консервные фабрики, добавил собеседник. "Мы столкнулись с резким подорожанием сырья для переработки, но потребитель не готов к столь значительному росту стоимости консервов и рыбных полуфабрикатов", — отметил он.

По мнению представителя отрасли, необходимо постановление о защите внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, по аналогии с решением кабмина в отношении экспорта зерновых и сахара.