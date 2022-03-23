МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Лидером роста цен среди плодоовощной продукции на неделе с 12 по 18 марта стал репчатый лук, который подорожал на 13,65%, темпы роста цен на помидоры и бананы замедлились, огурцы подешевели на 6,63%, говорится в сообщении Росстата. Российские легковые авто с начала года подорожали на 21%

По информации Росстата, за период с 12 по 18 марта цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,8% (после роста на 4,7% неделей ранее). Лук подорожал на 13,65%, помидоры – на 8,2%, бананы – на 7,8%, капуста – на 6,4%, морковь – на 5,6%, свекла – на 5,2%, яблоки – на 3,9%, картофель – на 3,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,6%.

За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 марта, лук подорожал на 2,34%. Лидерами роста на той неделе были помидоры и бананы, тогда они выросли в цене на 12,27% и 11,32% соответственно; морковь за тот же период стала дороже — на 3,4%, капуста — на 2,75%, картофель — на 1,87%, яблоки — на 2,61%. Огурцы неделей ранее подешевели на 1,19%.

С начала года к 18 марта помидоры в России подорожали на 56,77%, капуста — на 41,3%, морковь — на 27,04%, лук — 21,05%, свекла — на 16,88%, огурцы – на 12,81%, картофель – на 8,7%. Бананы с начала года прибавили в цене 49,11%, яблоки – 12,48%.

В целом по итогам отчетной недели лидером роста цен в продовольственном секторе стал сахар, он вырос в цене на 13,84% после роста на 12,8% за прошлую неделю (с начала года по 18 марта сахар подорожал на 37,09%). В пятерку наиболее подорожавших продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции) по итогам прошлой недели также вошли — гречка (рост цен на 3,31%), рис (на 3,86%), черный чай (на 3,99%) и поваренная соль (на 4,04%).