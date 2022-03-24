МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Производители кофе говорят о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Об этом пишет Bloomberg.

Фермеры пытаются искать альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев с поставками, в том числе из России и Белоруссии — обе страны являются одними из ведущих мировых поставщиков удобрений. Что же касается прочих ресурсов, необходимых для сельского хозяйства, то они тоже растут в цене, в то время как стоимость кофе отстает от затрат фермеров на производство. Эксперты объяснили рост спроса на сахар

Из-за стремительного подорожания ресурсов отрасль оказалась под угрозой. Так, ряд фермеров в Гватемале рассматривают органические отходы как дешевую замену азотным, фосфорным и калийным удобрениям, однако подобное решение может значительно снизить урожайность. Другие производители разбавляют удобрения водой, чтобы растянуть запасы, несмотря на гораздо меньшую результативность такого подхода.

В Никарагуа фермеры вынуждены сократить закупки удобрений, чтобы не столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. В Коста-Рике производители надеются, что в составе почвы уже достаточно питательных веществ, и сокращают использование удобрений. По оценкам участников рынка, к третьему кварталу 2022 года в отрасли начнется паника: крупнейшему производителю кофе Бразилии запасов удобрений хватит только на три-шесть месяцев.