МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Уход европейских фирм из России опасен для них самих, поскольку их продукцию на российском рынке быстро заменят товары из Китая. Возвращение европейских компаний в нашу страну может стать невозможным, так как высокие цены на газ сделают их продукцию неконкурентоспособной. Об этом написал колумнист сербской газеты "Правда" Иван Пайович. Китайские СМИ: двуличие США в отношении России всем надоело

"Проблемы возникнут скорее у Европы, так как они легко ушли с российского рынка, но вернуться им будет куда труднее, если вообще возможно. Высокие цены на газ делают европейские товары нерентабельными, поскольку китайские товары будут намного дешевле и ничем не уступят по качеству", — подчеркнул Пайович.

Журналист добавил, что Евросоюз уже использовал все свои возможности против Москвы, которая сейчас только начала отвечать на действия Запада. При этом он подчеркнул, что европейцы не смогут пойти на отказ от импорта российских энергоносителей, так как ЕС этим шагом "уничтожит свою экономику и заставит свое население мерзнуть в собственных домах".