МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нормализация ситуации на российском рынке офисной бумаги будет возможна после того, как будут налажены поставки хлората натрия, либо будут найдены альтернативные отбеливатели. Об этом заявила РИА Новости старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.

Эксперт объяснила, что многие российские производители бумаги столкнулись с дефицитом реагентов, необходимых для производства. В частности, крупный российский производитель Sylvamo, наблюдает нехватку химикатов для отбеливания бумаги, этот вид продукции попал под ограничения, введенные европейскими поставщиками. Основную часть реагентов для российских производств поставлял финский производитель Kemira.

"Скорость стабилизации ситуации будет напрямую зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся наладить поставки хлората натрия из других стран (наиболее вероятный кандидат – Китай), либо внести изменения в процесс производства и использовать альтернативные отбеливатели", — заявила Можарова.

"Рост цен на офисную бумагу стал естественным проявлением законов микроэкономики по определению цены на рынке. Предложение уменьшилось, спрос вырос исключительно вследствие ожидания дефицита. Полагаю, что ситуация со временем должна стабилизироваться. В России есть предприятия, производящие данный реагент, однако очевидно, что их мощностей в настоящий момент не хватит для замещения выпавших из цепочки финских производителей", — пояснила она.

По мнению Можаровой, разумное потребление, внедрение экологических инициатив, переход на электронный документооборот и производство более экологичной, неотбеленной бумаги также поможет найти выход из непростой ситуации.