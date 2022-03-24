МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россияне с приходом весны начали активнее покупать спортивные товары, спрос на которые вырос за год более чем в два раза, сообщил РИА Новости онлайн-ритейлер Wildberries. Минпромторг сообщил о восстановлении запасов наиболее популярных товаров

"С приходом теплой и сухой погоды в большинстве регионов страны россияне активно приобретают спортинвентарь, одежду и обувь для занятия спортом на свежем воздухе. … С 18 по 22 марта 2022 года число заказов товаров для спорта на Wildberries выросло на 112% год к году", — говорится в сообщении.

Больше всего россияне заказали различных аксессуаров для бега и спортивной ходьбы. Популярностью также пользуются тренажеры для силовых нагрузок и инвентарь для занятий фитнесом в домашних условиях. Покупатели заказали на 279% больше различных наборов для фитнеса, чем годом ранее, отметили в компании.

Поклонники легкой атлетики активно заказывают на маркетплейсе кеды и кроссовки, количество заказов данных товаров выросло на 134% и 129% соответственно. При этом тайтсы для бега стали популярнее на 105%, спортивные майки — на 138%, а специальные питьевые системы для тренировок – 114%. Эксперты рассказали о резком росте спроса на услуги курьеров

Кроме бега, снизить уровень стресса россиянам помогают занятия йогой. "Популярность ковриков для йоги выросла на 154% год к году, специальных гамаков для йоги — на 114%, а колес для нее — на 106%", — подсчитали в компании.

Маркетплейс также отмечает рост популярности силовых видов спорта. Спрос на различные тренажеры в марте вырос на 64%, на гири — на 83%, а на грифы для штанг — на 170%.