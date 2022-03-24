МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Из-за геополитической ситуации, которая привела к резкому снижению курса рубля и логистическим проблемам, импорт алкоголя в Россию может сократиться на 20-40% в годовом выражении, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

По мнению собеседников издания, это будет сравнимо с последствиями кризиса 2014 года.

Дистрибуторы рассказали, что уже работают над изменением логистических маршрутов и расчетов с поставщиками за товар.

Эксперты прогнозируют также рост поставок вина из стран Южной Америки, Африки и ближнего зарубежья.

По словам главы информационного центра WineRetail Александра Ставцева, кризисы 2008 и 2014 годов также приводили к "сжиманию" рынка импортного алкоголя, прежде всего вина. Падение спроса на 40% — консервативная оценка, считает он.

Отмечается также, что сложности с импортом алкогольных напитков в Россию начались еще до военной операции на Украине, когда в начале 2022 года из-за скопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы.