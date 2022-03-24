МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Предприниматели Перу могли бы заполнить ниши, образовавшиеся в России после ухода западных компаний, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо. Россиян предупредили о возможном снижении импорта алкоголя

"Компании будут искать ниши для размещения своих товаров. Если в России есть потребность в продуктах, которые производит Перу, конечно, перуанские предприниматели воспользуются возможностью разместить свою продукцию на российском рынке", — сказал посол и отметил, что производство в Перу стабильно растет, в частности в последнюю декаду.

По словам дипломата, Перу могла бы увеличить экспорт в Россию мандаринов, винограда, манго и ананасов. Кроме того, латиноамериканская страна занимает первое место по производству голубики. Также могут быть востребованы перуанский шоколад, кофе и какао.

В Перу также есть возможность для производства одежды, но над этим вопросом нужно работать совместно с российским предпринимателями, чтобы появилась конкретика, заявил дель Кампо.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.