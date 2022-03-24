МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прорабатывает вопрос заключения соглашений о фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в министерстве. Минпромторг заявил о достаточных товарных запасах в России

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о заключении ценовых соглашений на рыбу. По данным источников издания, об этом в среду на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Минпромторг России это не прорабатывает", — сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости направили запрос в Росрыболовство. При этом Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) от комментариев отказалась.