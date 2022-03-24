МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Росрыболовство не рассматривает механизм государственного регулирования цен на рыбную продукцию в качестве меры по стабилизации цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минпромторг опроверг возможность заморозки цен на рыбу

"Речь о госрегулировании не идет", — заявил руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. Он также уточнил, что агентство внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем рынке по обеспечению потребителей доступной рыбной продукцией.

"В качестве оптимального варианта для стабилизации цен мы видим механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов", — уточнили в пресс-службе. В текущих условиях стабилизация цен и обеспечение населения доступной рыбной продукцией — безусловный приоритет Росрыболовства, заключило ведомство.

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о заключении ценовых соглашений на рыбу. По данным источников издания, об этом в среду на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Минпромторге РИА Новости также сообщили, что не прорабатывают вопрос заключения соглашений о фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке.