МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с правительством. Росрыболовство высказалось о введении госрегулирования цен на рыбу

Кабмин обсудил меры поддержки российской экономики в условиях санкционного давления и затронул, в частности, вопрос дополнительной поддержи сельского хозяйства и рыболовства.

"Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия… Здесь нужны комплексные меры", — подчеркнул Мишустин.

Правительство РФ предпримет следующие меры в качестве дополнительной поддержки российской экономики:

выделит дополнительно 2 миллиарда рублей на увеличение объемов железнодорожных перевозок продукции АПК по льготным тарифам;

направит 7,5 миллиарда рублей на финансирование программы кешбэка на путевки для детей;

увеличит размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году до 10% их собственных доходов и продлит предельный срок их предоставления.

Кроме того, Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер поддержки инфраструктурного и жилищного строительства в условиях санкций, чтобы темпы работ не снижались, а обновление жилого фонда продолжалось по намеченным планам.

Премьер-министр также призвал проводить плановые и внеплановые проверки бизнеса в исключительных случаях."Компаниям нужно сейчас перенастраивать многие производственные процессы и сохранять штат сотрудников, и мы принимаем меры для поддержки предприятий. Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием. Еще раз подчеркну, проверки, как плановые, так и внеплановые, должны проводиться в исключительных случаях. Это очень чувствительная тема для бизнеса", — сказал он.