МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году до 10% их собственных доходов и продлит предельный срок их предоставления, субъекты также смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета на погашение коммерческих займов и обязательств по ценным бумагам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин призвал не допустить резких колебаний цен на продукты

"Вчера на совещании с членами правительства президент поручил в сжатые сроки оформить нормативную базу, которая расширит возможности российских субъектов по финансированию их расходов. Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство. В текущем году увеличим размер казначейских бюджетных кредитов до 10% собственных доходов территорий, причем продлим предельный срок их предоставления", — сказал Мишустин на заседании правительства.

"А чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним. Это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты РФ, сократить расходы на обслуживание заимствований, ну и направить больше средств на реализацию важных для граждан инициатив и проектов", — добавил премьер.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Минфин РФ дополнительно предоставит каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема его доходов.