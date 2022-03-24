МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах, сообщает служба. Эксперт рассказал, куда “утекает” сахар

Как отметили в ведомстве, в связи с многочисленными обращениями граждан на "горячую линию" сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара.

"В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — говорится в сообщении. Так, в период с 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара в продаже, однако запасов на складах торговых сетей было достаточно для удовлетворения спроса в розничных магазинах, отмечает служба.

"В отношении "Пятерочки" и "Магнита" возбуждено антимонопольное дело", — сообщила ФАС, отметив, что в случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

В середине марта губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился в прокуратуру с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар. Тогда же он заявлял, что в магазинах региона сахара почти нет из-за ажиотажа, но на складах его более 270 тысяч тонн. В то же время корреспондент РИА Новости передавал, что в Воронеже во многих магазинах торговых сетей, в которых он побывал, сахара нет вообще.