МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские ритейлеры готовы к диалогу со всеми участниками цепочки поставок рыбы и рыбной продукции для недопущения резкого роста цен на нее, рассказали РИА Новости представители отрасли. Минпромторг опроверг возможность заморозки цен на рыбу

Ранее в четверг Росрыболовство сообщило, что в качестве оптимального варианта для стабилизации цен видит механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов.

"Мы готовы к диалогу со всеми участниками цепочки поставок рыбы на наши полки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".

Во "Вкусвилл" заявили, что уже активно обсуждают с поставщиками возможности по сдерживанию цен. "Мы со всеми поставщиками в активном диалоге и стремимся сделать возможные изменения минимально болезненными для наших покупателей. Сейчас вместе работаем над сдерживанием роста цен: обсуждаем возможности, пересматриваем процессы, сохраняя наши стандарты качества", — подчеркнул ритейлер.

Кроме того, замдиректора рыбопромышленного холдинга "Норебо" Сергей Сенников сообщил РИА Новости, что поставщики не регулируют цены, по которой рыба продается в магазине. "Все вопросы ритейлу, а не нам. У нас как производителей, все обосновано, это было предметом разбирательств антимонопольного ведомства, которое уже как-то выясняло ситуацию и оказалось, что цена растет после вылова", — заявил Сенников.

В Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка также объяснили, какие факторы влияют на ценообразование. "Для импортной рыбы основной фактор — курс национальной валюты. Поскольку рубль снижается, цена растёт. В настоящее время цены на импортную рыбу увеличилась в 1,5 раза. По российской рыбе не так критично, но растут затраты на топливо, комплектующие, так что тоже постепенно растут. Старые уловы продаются по старым ценам, новые будут дороже", — сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Александр Фомин.