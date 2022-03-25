МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. X5 Group для совершенствования операционной модели бизнеса приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Покупатели смогут снять наличные на кассах в "Перекрестке"

"В целях совершенствования экономически эффективной операционной модели бизнеса мы решили сосредоточиться на экспресс-доставке из торговых сетей под управлением Х5 и развитии системы объединенных дарксторов. Приложение "Около" останавливает свою работу, однако сервисы доставки по-прежнему доступны в приложении "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Много Лосося", — отметила компания.

Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что сервис прекратил свою работу. При запуске приложения появляется объявление: "Спасибо, что были с Около! Мы закрываемся, скачайте приложения наших партнеров и продолжайте заказывать все, что вы любите".

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".