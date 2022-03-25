МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость ноутбуков в России снижается на фоне стабилизации курса рубля, падение цен на некоторые позиции доходит до 20%, сообщил РИА Новости один из крупнейших российских интернет-ритейлеров "Ситилинк". Россиянам объяснили, из-за чего могут подскочить цены на гаджеты

Накануне сообщалось, что официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 7,116 рубля — до 96,0458 рубля, курс евро — на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля.

"Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%", — отметили в компании.

Так, например, сейчас на сайте ритейлера 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire стоит 47 тысяч рублей, хотя в начале недели цена составляла порядка 60 тысяч рублей, а игровой ноутбук ASUS TUF стоит почти 96 тысяч рублей, хотя еще в начале недели его цена была порядка 120 тысяч рублей.

Ранее в среду Росстат сообщал, что рост цен на бытовую технику и электронику замедлился.