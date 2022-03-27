МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. По данным Росстата, с 26 февраля по 18 марта средние цены на огурцы в российских магазинах снизились на 8,6%, передает РБК. Цена никеля вновь подскочила на максимально допустимые 15%

Отмечается, что на неделе, завершившейся 25 февраля, цена за килограмм огурцов в рознице в среднем составляла 202,9 рубля. А через неделю — к 18 марта — огурцы подешевели до 185,5 рубля за килограмм.

Вместе с тем сообщается, что за последние три недели больше других продуктов подорожал сахар, повысившийся в цене на 32,6%. Также среди наиболее подорожавших продуктов питания оказались помидоры (плюс 30,8%), бананы (плюс 28,7%), репчатый лук (плюс 17,8%) и белокочанная капуста (плюс 12,5%).