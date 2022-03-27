МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россияне в марте стали на 16-35% чаще покупать подержанную технику, об этом свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений, опрошенных РИА Новости. В России вырос спрос на духи

"Согласно данным сервисов "Юла" и "Объявления ВКонтакте", c 1 по 21 марта по сравнению с аналогичным периодом февраля спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику увеличился на 35%, а количество проданных устройств электроники увеличилось на 23%", — сообщили в VK, которой принадлежат сервисы.

Компания наблюдает повышенную активность пользователей в соцсети, в том числе по поиску и предложениям электроники на личных страницах и в тематических сообществах. "Так, каждое второе объявление (49% активной базы) за период с 1 по 21 марта было опубликовано через посты и сообщества "ВКонтакте", — добавили в компании.

При этом, по данным сервисов, чаще всего пользователи приобретали телефоны и планшеты – на них пришелся каждый второй запрос в категории "электроника" (51%). Бытовую технику искал каждый пятый пользователь (20%). В компьютерной технике заинтересованы 17,5% аудитории сервисов.

"При этом средняя цена на электронику за неполный март выросла на 13%. Особенно заметен рост стоимости компьютеров и ТВ на 20%, а смартфонов – на 10%", — отметили в компании.

Подтверждает данную тенденцию и другой сервис размещения объявлений. "Продажи ноутбуков на "Авито" в марте этого года выросли на 28% по сравнению с февралем. Средняя стоимость устройства составила 32,4 тысячи рублей. Настольные компьютеры покупали на 27% чаще, чем в прошлом месяце, а покупка ПК обойдется в среднем в 32,6 тысячи рублей", — отметили в компании.

Мобильные телефоны на сайте сервиса продавались на 16% чаще. Средняя цена смартфона составляла 24,5 тысячи рублей.