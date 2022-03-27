МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ценовые ожидания российских предприятий побили рекорд за все время наблюдений с 2002 года, передают "Известия" со ссылкой на результаты опроса Центробанка. Из-за чего на АЗС дешевеет топливо, и почему цены опять начнут расти

Согласно опросу, сегодня свыше 40% предприятий ожидают в ближайшие три месяца увеличения цен на свою продукцию, тогда как в декабре 2014 года этот показатель составлял 27,4%.

Как показывают результаты исследования, в наименьшей степени роста цен ожидают компании, занятые обеспечением электроэнергией, газом и паром, водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов, транспортировкой и хранением товаров. Также в категорию, где менее половины предприятий ожидают увеличения цен на свою продукцию, попали добывающие, строительные и сервисные компании.

В противоположный лагерь вошли компании, представляющие обрабатывающую промышленность и оптовую торговлю. А самая высокая доля положительных ответов — до 75,7% — оказалась у предприятий розничной и оптовой торговли.

Издание отмечает, что в конце 2014 года показатели аналогичного исследования по отраслям были существенно ниже, но уже тогда наблюдалась та же тенденция: при средней доле положительных ответов в 21,27% для розничной торговли показатель достигал 37,4%.