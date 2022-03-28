МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей сельхозпродукции с нестационарного торгового объекта, копия документа имеется у РИА Новости. В ЛДПР попросили Набиуллину обязать банки продавать валюту по курсу ЦБ

"Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, либо создавшие крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственный кооператив, вправе реализовывать собственно произведенную сельскохозяйственную продукцию в порядке, установленном настоящим федеральным законом, с нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности", — говорится в тексте проекта.

Согласно документу, нестационарный торговый объект должен быть оборудован таким образом, чтобы обеспечить сохранение качества и безопасности продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проект предполагает, что реализация продукции возможна при наличии следующих документов: выписки из хозяйственной книги (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) либо выписки из государственного реестра (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц); ветеринарного сопроводительного документа, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации; разрешения на торговлю, выданного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере торговли; документа на нестационарный торговый объект, который подтверждает право собственности, совместной собственности или иное вещное право, позволяющее лицу осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции с нестационарного торгового объекта.

Принятие законопроекта поддержит отечественных производителей сельхозпродукции, а у покупателей появится возможность покупать продукты по более низкой цене, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект об автолавках даст возможность крестьянским и фермерским хозяйствам продавать продукцию без посредников и по более низкой цене, что даст импульс устойчивому развитию данного сектора экономики, заявил РИА Новости один из авторов инициативы, депутата ГД Борис Пайкин.

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект федерального закона "О реализации собственно произведенной сельскохозяйственной продукции с нестационарного торгового объекта".

"Законопроект призван дать возможность крестьянским и фермерским хозяйствам продавать свою продукцию без посредников, а значит, по более низкой цене. Это даст импульс устойчивому развитию данного сектора экономики… Нестационарный торговый объект – это самая оптимальная форма организации сбыта сельхозпродукции с учетом ее сезонности. А главное, это дает возможность населению купить качественные продукты без наценки, а производителю – вовремя реализовать свой товар и получить оборотные средства", — заявил Пайкин.

По словам депутата, одной из основных причин ухода с рынка предприятий являются проблемы с реализацией готовой продукции – торговые сети не сотрудничают с региональными производителями в силу незначительных объемов произведенной продукции.

"Статистика регистрирует неуклонное снижение количества крестьянских фермерских хозяйств: за последние пять лет их число сократилось на четверть. Фермерские хозяйства обеспечивают около трети сбора зерна и подсолнечника в России. Их доля в валовом сельскохозяйственном производстве сегодня составляет свыше 14%", — отметил Пайкин.

Ограничение цен у ритейла не наполнит рынок и не обуздает инфляцию, только конкуренция поможет дать потребителю отечественные продукты питания по доступной цене, считает депутат.

"При этом важно, чтобы объекты нестационарной торговли со временем не были выкуплены посредниками, а торговлю осуществляли непосредственно крестьяне и фермеры", — отметил Пайкин.

По словам депутата, сегодня Россия входит лишь в третий десяток стран по уровню продовольственной безопасности, уровень доступности для граждан объектов торговли продуктами надо повышать, поэтому законопроект позволяет убить двух зайцев сразу: и отчасти решить проблемы доступности продуктовых торговых точек, и поддержать российских фермеров.