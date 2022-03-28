Канадские ритейлеры начали убирать с полок российские продукты
СМИ: канадские супермаркеты убирают с полок российские продукты: квас, семечки, зефир в шоколаде
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Канадские ритейлеры убирают с полок товары российского производства в связи с санкциями в отношении России, пишет канадская газета Globe and Mail.
В частности, меры коснулись кваса, семечек подсолнечника и зефира в шоколаде.
Супермаркеты стали избавляться от российских продуктов вскоре после того, как во многих регионах Канады прекратились продажи водки из России.
Компания Empire Company Ltd., которой принадлежат продуктовые сети Sobeys, Safeway и FreshCo, начала убирать российские продукты в начале марта. Другая сеть, Metro Inc., прекратила продажи продуктов, произведенных в России, также в начале текущего месяца. В данном случае речь идет примерно о десяти продуктах. Эти и подобные жесты имеют символическое значение и не оказывают большого влияния на экономику РФ, пишет газета.
Канадский ритейлер Loblaw Companies убирает российские товары и следит, чтобы они не заказывались повторно.