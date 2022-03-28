МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские рестораны и кафе начали испытывать проблемы с поставками продуктов, сообщают "Известия" со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России. Франчайзи: рестораны McDonald's в Сибири продолжат работать

Сообщается, в частности, что возникли проблемы с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.

Гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный отметил, что возникли трудности с закупкой соусов, сиропов, пасты и некоторых других продуктов.

По словам владельца бренда "Якитория" Александра Муратова, ряд партнеров прекратили поставки. Кто-то внес изменения в условия работы, сократив период отсрочки по платежам или отменив ее совсем.