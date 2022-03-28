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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220328/836520728.html
У российских ресторанов возникли сложности с поставками продуктов
Потребрынок
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Российские рестораны и кафе начали испытывать проблемы с поставками продуктов, сообщают "Известия" со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России. Сообщается, в... ПРАЙМ, 28.03.2022
новости, сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, россия, общепит, продукты, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские рестораны и кафе начали испытывать проблемы с поставками продуктов, сообщают "Известия" со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России.
Сообщается, в частности, что возникли проблемы с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.
Гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный отметил, что возникли трудности с закупкой соусов, сиропов, пасты и некоторых других продуктов.
По словам владельца бренда "Якитория" Александра Муратова, ряд партнеров прекратили поставки. Кто-то внес изменения в условия работы, сократив период отсрочки по платежам или отменив ее совсем.