Минпромторг РФ: поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет. Об этом сообщает Минпромторг РФ.
"Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", — говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.
В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.
"С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", — пояснили в Минпромторге.
Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, "поэтому недостатка не будет".
Напомним, что ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220328/836521789.html