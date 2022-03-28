МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет. Об этом сообщает Минпромторг РФ. Эксперт объяснил, когда перестанет дорожать бумага

"Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", — говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.

В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

"С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", — пояснили в Минпромторге.

Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, "поэтому недостатка не будет".

Напомним, что ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.