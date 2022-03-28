МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские банки начали выполнять рекомендации ЦБ обращать внимание на "оптовые закупки" клиентов с целью спекуляции. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ). Источник издания в банке из топ-20 рассказал, что банки начали, в том числе, отключать карты пользователей после операций, "где очевидна закупка для перепродажи". Эксперт объяснил, когда перестанет дорожать бумага

Банк России 16 марта рекомендовал банкам обращать внимание на операции, связанные с "нестандартным поведением" клиента и изменением характера потребительских расходов, на рост объемов и однотипность операций по покупке товаров, что может говорить о покупке для последующей перепродажи.

Издание отметило, что из-за однотипных операций ритейлеры ввели ограничения на покупку товаров первой необходимости, однако продавцы в магазинах часто обходят ограничения, пробивая нужное количество товара разными чеками, отметило издание. Например, человек может купить 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг. Если оплачивать покупки картой, по ней возникнет пять чеков на одинаковую сумму из одного магазина, что может привести к блокировке карты.

В АРБ отметили, что ЦБ не установил четкие критерии "спекулятивных операций", поэтому банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к спекулянтам. Банки могут отказать в проведении операции и отключить дистанционное банковское обслуживание.

Такая практика пока не стала системной, потому что доступ к информации о конкретных покупках есть у ограниченного числа банков. Такие данные предоставляют операторы фискальных данных (ОФД), два из которых принадлежат Сбербанку и ВТБ. В этих банках не ответили, получают ли информацию от своих ОФД и используют ли ее для блокировки операций по картам клиентов. По словам участников рынка, Сбер и ВТБ как минимум имеют доступ к данным.

Также существует совместный проект НСПК и одного из ОФД, в рамках которого данные о покупках могут получать около 10 банков, в том числе Тинькофф. Остальные банки видят информацию о точке проведения транзакции и ее сумме. По словам источников издания, во многих банках скептически относятся к идее ЦБ и не хотят блокировать карты на спорных основаниях.

В ЦБ заявили, что добросовестные клиенты банков не пострадают: блокировать будут карты, по которым проводится большое число операций на большую сумму за короткий отрезок времени. Это может говорить, что человек покупает товары для их перепродажи, что может «создавать в текущей ситуации повышенные риски». В ЦБ добавили, что если клиент не согласен с решением заблокировать его карту, он может воспользоваться механизмом реабилитации. Если банк не изменит решение, человек может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ.