МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Возросшие цены на лекарственные препараты и раннее цветение вынудили россиян закупаться средствами против аллергии впрок, заявила РИА Новости врач высшей квалификационной категорий, аллерголог-иммунолог Алла Рыжих. Росздравнадзор сообщил о снижении ажиотажного спроса на лекарства

"В этом году цветение деревьев семейства букоцветных уже началось, и пациенты, которые не успели получить предсезонную профилактическую и специфическую иммунотерапию, принимают антигистаминные препараты для облегчения симптомов аллергии. Кроме того, боясь повышения цен на лекарственные средства и их дефицита, пациенты запасаются лекарствами на весь сезон цветения", — сказала она.

Слова доктора подтверждает исследование, оказавшееся в распоряжении РИА Новости. Так, по данным DSM Group, продажи антигистаминных препаратов в российских аптеках за первые 10 недель 2022 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,8 миллиона упаковок, а в денежном выражении — на 34%, до 3,6 миллиарда рублей.

На прошлой неделе Минздрав России совместно с Минпромторгом и ФАС разработали механизм, обеспечивающий доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для потребителей и рентабельность у производителей.

"Контроль за ценообразованием на лекарственные препараты сегодня актуален. Мы с Федеральной антимонопольной службой, с министерством промышленности и торговли разработали механизм, сейчас он проходит процедуру согласования, чтобы обеспечить баланс доступности и рентабельности производственных предприятий фармацевтической отрасли", — говорил 24 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко.